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Mountain View Penthouses à vendre en Calp, Espagne

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1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Calp, Espagne
Penthouse 3 chambres
Calp, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 272 m²
Sol 16/16
Penthouse de plage magnifique avec piscine privée, terrasse sur le toit, salle de sport, pis…
$1,93M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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