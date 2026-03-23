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Villas avec terrasse à vendre en Callosa de Segura, Espagne

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Villa 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 267 m²
Villa exquise située près de la mer avec une piscine privée, une terrasse sur le toit et un …
$538,132
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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