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Mountain View Villas à vendre en Callosa de Segura, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Villa 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Fantastique villa exclusive avec piscine privée, grande terrasse et garage située près de la…
$1,35M
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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