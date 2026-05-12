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Penthouses avec jardin à vendre en Callosa de Segura, Espagne

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Penthouse 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Sol 3/3
Incroyable penthouse spacieux avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et sal…
$628,979
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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