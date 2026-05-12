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Appartements avec terrasse à vendre en Callosa de Segura, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 1
Appartement meublé de luxe au rez-de-chaussée avec piscine communautaire, grande terrasse et…
$277,068
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
Sol 2/3
Bel appartement au rez-de-chaussée avec terrasse, piscine communautaire et salle de sport si…
$382,503
T.V.A.
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Appartement 2 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Appartement 2 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Nombre d'étages 1
Appartement meublé et prêt à emménager, en rez-de-chaussée, avec grand jardin, piscine et pa…
$287,492
T.V.A.
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AdriastarAdriastar
Penthouse 3 chambres dans Callosa de Segura, Espagne
Penthouse 3 chambres
Callosa de Segura, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 235 m²
Sol 3/3
Incroyable penthouse spacieux avec grande terrasse sur le toit, piscine communautaire et sal…
$628,979
T.V.A.
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