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Villas Piscine à vendre en Calasparra, Espagne

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Calasparra, Espagne
Villa 3 chambres
Calasparra, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 136 m²
Villa moderne d’un seul étage avec un immense jardin privé et une piscine, située sur un vas…
$463,955
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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