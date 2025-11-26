Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Barcelonais
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Barcelonais, Espagne

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Badalona, Espagne
Appartement 3 chambres
Badalona, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 114 m²
Sol 1/1
Appartement de 3 chambres avec piscine commune à Badalona Port Cet appartement spacieux est …
$3,470
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller