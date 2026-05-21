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Bord du lac Penthouses à vendre en Bas-Guadalentin, Espagne

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Mazarron
5
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1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Penthouse 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 3/4
Penthouse de luxe avec grande terrasse sur le toit et courts de paddle-tennis situé dans un …
$296,469
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Bas-Guadalentin, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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