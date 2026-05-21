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Bord du lac Maisons à vendre en Bas-Guadalentin, Espagne

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Mazarron
62
Alhama de Murcia
53
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Mazarron, Espagne
Villa 3 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Villa attrayante avec une grande terrasse sur le toit, un jardin et un parking sans piscine,…
$379,979
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Types de propriétés en Bas-Guadalentin

villas
bungalows
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Bas-Guadalentin, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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