Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Bas-Guadalentin
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Appartements à vendre en Bas-Guadalentin, Espagne

;
Alhama de Murcia
55
Mazarron
17
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Penthouse 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 113 m²
Sol 3/4
Penthouse de luxe avec grande terrasse sur le toit et courts de paddle-tennis situé dans un …
$296,469
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Appartement 2 chambres dans Mazarron, Espagne
Appartement 2 chambres
Mazarron, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol 1
Superbe appartement au milieu du sol avec une vue imprenable sur le lac, une grande terrasse…
$265,116
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Bas-Guadalentin

penthouses
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Bas-Guadalentin, Espagne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller