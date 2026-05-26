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Vue sur la mer Villas à vendre en Bas-Llobrégat, Espagne

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Castelldefels
16
Gava
3
1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Castelldefels, Espagne
Villa 5 chambres
Castelldefels, Espagne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 331 m²
Nombre d'étages 3
5 chambres Vue sur la mer Villa indépendante à Barcelone Proche de la plage Villa de luxe ré…
$2,83M
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Caractéristiques des propriétés en Bas-Llobrégat, Espagne

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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