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Villas avec terrasse à vendre en Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Espagne

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Benalmadena, Espagne
UP UP
Villa 5 chambres
Benalmadena, Espagne
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
Villa individuelle de 500m3 à vendre avec piscine et salle de cinéma, dans un quartier isolé…
$2,08M
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