Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Arona
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Arona, Espagne

villas
10
bungalows
4
maisons de ville
17
duplex
13
10 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Arona, Espagne
Villa 4 chambres
Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 545 m²
Villa d'angle moderne située dans l'une des meilleures résidences de la ville de Los Cristia…
$1,02M
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Maison de ville à vendre à La Finca, la première phase de Aguilas del Teide. Au premier étag…
$305,164
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
A vendre une maison de ville de trois étages située à El Camison, à la frontière entre les v…
$524,136
Laisser une demande
TekceTekce
Maison de ville 4 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Arona, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 105 m²
A vendre coin maison de ville de trois étages d'une superficie de 135 m2. Situé à El Camison…
$464,734
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans El Bebedero, Espagne
Villa 3 chambres
El Bebedero, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 280 m²
En vente est une villa de luxe avec une vue imprenable sur l'océan et le volcan Teide situé …
$582,373
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Arona, Espagne
Villa 5 chambres
Arona, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 253 m²
En vente est une villa séparée située dans la région Valle San Lorenzo, Arona municipalité. …
$687,200
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Arona, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 132 m²
Maison de ville à vendre dans le complexe résidentiel d'élite nouvellement construit PortoNo…
$634,787
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
En vente est un duplex situé dans le pittoresque quartier de Chayofita, à La Finca. Duplex e…
$305,164
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Arona, Espagne
Villa 3 chambres
Arona, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 275 m²
Villa à la mode de trois étages à vendre à Los Christianos. La superficie totale est de 335m…
$669,729
Laisser une demande
Duplex 2 chambres dans Arona, Espagne
Duplex 2 chambres
Arona, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
En vente est un appartement duplex dans le complexe Parque Tropical, Los Cristianos. Le comp…
$366,895
Laisser une demande
