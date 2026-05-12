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Villas Piscine à vendre en Verger-de-Murcie, Espagne

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Murcie
129
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Murcie, Espagne
Villa 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 154 m²
Nombre d'étages 1
Villa fantastique avec piscine privée, parking sur le terrain et vaste terrasse sur le toit,…
$324,372
T.V.A.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Caractéristiques des propriétés en Verger-de-Murcie, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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