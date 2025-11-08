Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Penthouses à vendre en Verger-de-Murcie, Espagne

2 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Murcie, Espagne
Penthouse 2 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
2 and 3 Bedroom Homes with Pool in Murcia These homes are located in a calm residential zone…
$293,277
Penthouse 3 chambres dans Murcie, Espagne
Penthouse 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
2 and 3 Bedroom Homes with Pool in Murcia These homes are located in a calm residential zone…
$351,932
Caractéristiques des propriétés en Verger-de-Murcie, Espagne

