Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Verger-de-Murcie
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Verger-de-Murcie, Espagne

Murcie
132
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Murcie, Espagne
Villa 3 chambres
Murcie, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 282 m²
2, 3, 4 chambres Exclusief Design Villas avec vue magnifique sur la nature à Murcie Ces vill…
$563,892
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Verger-de-Murcie

villas

Caractéristiques des propriétés en Verger-de-Murcie, Espagne

avec Jardin
avec Terrasse
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller