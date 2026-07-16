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Villas à vendre en Anoia, Espagne

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23 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Situés dans la charmante ville de San Javier, ces maisons de ville o…
$429,923
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 110 m²
Description de l'objet: A San Javier vous trouverez un chalet détaché qui allie confort et c…
$627,927
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 203 m²
Description de l'objet: Située dans la prestigieuse région d'Orihuela Costa, cette propriété…
$1,02M
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Value OneValue One
Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 111 m²
Description de l'objet: Située dans la charmante ville d'Algorfa, cette collection exclusive…
$542,399
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 100 m²
Description de l'objet: Située dans la charmante ville de San Javier, cette collection exclu…
$575,857
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 120 m²
Description de l'objet: Dans le charmant village paisible de Benijófar, nous vous proposons …
$672,575
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TekceTekce
Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 137 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de San Javier, ce complexe résidentiel…
$342,454
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 104 m²
Description de l'objet: Situé dans la zone exclusive de Los Guardianes, ce complexe résident…
$398,521
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Villa 4 chambres dans Carme, Espagne
Villa 4 chambres
Carme, Espagne
Chambres 4
Surface 117 m²
Description du site: A quelques minutes à pied de la mer et beaucoup d'espace, d'intimité et…
$462,467
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 111 m²
Description de l'objet: Située dans la charmante ville d'Algorfa, cette collection exclusive…
$542,399
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 98 m²
Description de l'objet: Nous présentons une collection exclusive de 49 maisons individuelles…
$479,595
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 269 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Santiago de la Ribera, cet ensemble…
$827,872
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 109 m²
Description de l'objet: Dans le charmant San Fulgencio, nous offrons une collection exclusiv…
$314,021
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 108 m²
Description de l'objet: Située dans la charmante commune de San Fulgencio, cette collection …
$451,048
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 95 m²
Description du site: Dans un coin calme et ensoleillé d'Orihuela Costa, un petit complexe ré…
$388,244
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Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 138 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Benijófar, ce complexe résidentiel …
$530,980
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Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 137 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de San Javier, ce complexe résidentiel…
$376,710
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Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 130 m²
Description de l'objet: Située dans la charmante ville de San Javier, cette villa individuel…
$844,886
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 121 m²
Description de l'objet: À première vue un endroit discret, mais de plus en plus sensé, ici à…
$468,062
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Villa 3 chambres dans Carme, Espagne
Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 99 m²
Description de l'objet: Située dans la prestigieuse région d'Orihuela Costa, cette collectio…
$476,055
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Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 109 m²
Description du site: Dans la zone exclusive de Los Guardianes, un complexe résidentiel est e…
$421,358
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Villa 4 chambres dans Carme, Espagne
Villa 4 chambres
Carme, Espagne
Chambres 4
Surface 275 m²
Description de l'objet: Situées dans la zone exclusive de Dehesa de Campoamor, ces villas of…
$1,77M
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Villa 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 101 m²
Description du site: Le prestigieux quartier résidentiel de Condado de Alhama offre une occa…
$393,953
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Caractéristiques des propriétés en Anoia, Espagne

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