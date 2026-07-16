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Appartements à vendre en Anoia, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 113 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de La Nucía, ce complexe résidentiel o…
$428,324
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Appartement 1 chambre dans Carme, Espagne
Appartement 1 chambre
Carme, Espagne
Chambres 1
Surface 78 m²
Description du site: Nous présentons un complexe résidentiel exclusif dans le pittoresque Be…
$285,359
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Appartement 3 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 103 m²
Description du site: Au cœur de la Guardamar del Segura ensoleillée, un complexe résidentiel…
$336,744
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OkeaskOkeask
Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 61 m²
Description du site: Dans le quartier charmant de Bigastro, un nouveau complexe résidentiel …
$199,717
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Appartement 1 chambre dans Carme, Espagne
Appartement 1 chambre
Carme, Espagne
Chambres 1
Surface 51 m²
Description de l'objet: Au cœur de Guardamar del Segura et à seulement 600 mètres de la plag…
$192,980
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Appartement 3 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 101 m²
Description du site: Au cœur de la Guardamar del Segura ensoleillée, vous trouverez un compl…
$393,839
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TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 63 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Guardamar del Segura, ce complexe r…
$359,696
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 86 m²
Description de l'objet: Cette résidence exclusive dans le pittoresque Guardamar del Segura r…
$336,858
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 89 m²
Description du site: La huitième phase du prestigieux complexe résidentiel Mar de Pulpí, Las…
$268,345
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 69 m²
Description du site: Au coeur du quartier calme et confortable de Bigastro, un complexe rési…
$233,974
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 63 m²
Description du site: Au cœur du charmant Bigastro est un petit complexe résidentiel de trois…
$200,973
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 90 m²
Description du site: Un complexe résidentiel exclusif est construit dans la charmante ville …
$266,061
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Appartement 3 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 103 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Guardamar del Segura, ce complexe r…
$279,764
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Appartement 3 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 88 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de San Fulgencio, ce complexe résident…
$205,541
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
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Surface 95 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de La Nucía, ce résidentiel propose un…
$398,964
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Appartement 3 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 3 chambres
Carme, Espagne
Chambres 3
Surface 96 m²
Description du site: La Résidence Guardamar del Segura propose 44 propriétés soigneusement c…
$311,737
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Appartement 2 chambres
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Surface 95 m²
Description de l'objet: Au cœur de l'agréable La Nucía, une résidence moderne de 52 unités e…
$362,694
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Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 75 m²
Description de l'objet: Toutes les propriétés de la mer ne doivent pas être en première lign…
$203,257
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Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
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Surface 86 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Guardamar del Segura, ce complexe r…
$255,784
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Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
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Surface 85 m²
Description du site: Dans la pittoresque ville balnéaire de Guardamar del Segura, un complex…
$256,926
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Appartement 1 chambre dans Carme, Espagne
Appartement 1 chambre
Carme, Espagne
Chambres 1
Surface 56 m²
Description de l'objet: Au cœur de Guardamar del Segura et à seulement 600 mètres de la plag…
$245,507
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Appartement 2 chambres dans Carme, Espagne
Appartement 2 chambres
Carme, Espagne
Chambres 2
Surface 136 m²
Description du site: Dans le quartier résidentiel de Mar de Pulpi, appelé Los Narsisos, dans…
$242,081
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Surface 101 m²
Description du site: Au Père Noël Paul nous vous offrons un complexe résidentiel unique de 1…
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Surface 78 m²
Description du site: Au coeur de l'agréable ville balnéaire de Santiago de la Ribera est un …
$353,987
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Appartement 2 chambres
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Surface 100 m²
Description du site: Sur la Costa Almeria, juste à côté des plages de sable de Los Nardos et…
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Surface 82 m²
Description de l'objet: Un complexe résidentiel s'ouvre dans la charmante ville portuaire de…
$314,021
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Surface 147 m²
Description du site: Dans le quartier résidentiel de Mar de Pulpi, appelé Los Narsisos, phas…
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Chambres 1
Surface 75 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de San Fulgencio, ce complexe résident…
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Appartement 2 chambres
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Chambres 2
Surface 63 m²
Description de l'objet: Situé dans la charmante ville de Guardamar del Segura, ce complexe r…
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Chambres 2
Surface 97 m²
Description du site: Nous présentons un complexe résidentiel exclusif dans la belle Orihuela…
$416,791
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