  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Andalousie
  4. Résidentiel
  5. Manoir
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Demeures à vendre en Andalousie, Espagne

1 propriété total trouvé
Manoir 15 chambres dans Benahavis, Espagne
Manoir 15 chambres
Benahavis, Espagne
Nombre de pièces 18
Chambres 15
Nombre de salles de bains 15
Surface 1 269 m²
Nombre d'étages 3
Vue sur la mer avec permis de tourisme et excellent emplacement à Benahavis Le manoir est si…
$16,33M
