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Villas Piscine à vendre en Altea, Espagne

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8 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 512 m²
Villa spectaculaire avec une vue splendide sur la mer, piscine privée et terrasse ensoleillé…
$2,53M
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 236 m²
Villa supérieure avec piscine privée, jardin, grandes terrasses et vue panoramique imprenabl…
$1,91M
T.V.A.
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Villa 5 chambres dans Altea, Espagne
Villa 5 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 9
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 417 m²
Nombre d'étages 1
Grande villa meublée, clés en main, avec une vue panoramique imprenable sur la mer et une pi…
$1,31M
T.V.A.
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Alanya HomeAlanya Home
Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 530 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe exclusive avec de vastes terrasses et une vue imprenable sur la mer, située da…
$2,45M
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 470 m²
Une maison conçue pour partager, accueillante et lumineuse, dans l'une des zones les plus ex…
$2,60M
T.V.A.
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Villa 4 chambres dans Altea, Espagne
Villa 4 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 405 m²
Nombre d'étages 3
Superbe villa avec piscine privée. Grand jardin, grandes terrasses nichées dans un quartier …
$3,11M
T.V.A.
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GrekodomGrekodom
Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 236 m²
Villa supérieure avec piscine privée, jardin, grandes terrasses et vue panoramique imprenabl…
$1,89M
T.V.A.
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Villa 3 chambres dans Altea, Espagne
Villa 3 chambres
Altea, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Surface 458 m²
Nombre d'étages 2
Villa supérieure exklusive avec un design moderne, piscine à débordement et une vue panorami…
$2,13M
T.V.A.
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