Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Albatera
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Albatera, Espagne

;
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Albatera, Espagne
Villa 3 chambres
Albatera, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Maison de campagne à rénover avec grand terrain à Albatera . Maison de campagne de 70 m2 ave…
$203,459
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller