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Appartements Piscine à vendre en Aguilas, Espagne

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Appartement 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Appartement 2 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 86 m²
Sol 1
Appartement raffiné au niveau intermédiaire avec vue sur la mer, terrasse privée et piscine,…
$309,026
T.V.A.
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Appartement 3 chambres dans Aguilas, Espagne
Appartement 3 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Sol 1/2
Appartement moderne en étage intermédiaire avec terrasse et piscine commune dans une résiden…
$331,870
T.V.A.
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Penthouse 2 chambres dans Aguilas, Espagne
Penthouse 2 chambres
Aguilas, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Sol 2/3
Superbe penthouse avec grande terrasse sur le toit, vue imprenable sur la mer et piscine com…
$345,299
T.V.A.
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