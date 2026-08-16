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Maisons de ville avec terrasse à vendre en Adeje, Espagne

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5 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
terrasse, terrasse sur le toit, stationnement, vue sur la montagne, balcon
$447,416
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Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
climatisation, terrasse, garage, vue sur la montagne, balcon
$443,681
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Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne, balcon
$579,264
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It Is RealtyIt Is Realty
Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 84 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine commune, balcon
$519,430
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Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
jardin, terrasse sur le toit, garage, stationnement, vue sur la montagne
$364,184
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