Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Adeje
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Adeje, Espagne

;
Maison de ville Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
terrasse, terrasse sur le toit, stationnement, vue sur la montagne, balcon
$447,416
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 90 m²
climatisation, terrasse, garage, vue sur la montagne, balcon
$443,681
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 105 m²
jardin, terrasse, stationnement, piscine commune, vue sur la montagne, balcon
$579,264
Laisser une demande
DD CO DEDD CO DE
Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 125 m²
jardin, terrasse sur le toit, garage, stationnement, vue sur la montagne
$364,184
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller