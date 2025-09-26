Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Adeje, Espagne

Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
For sale villa located in the elite area of El Madroñal, Costa Adeje. The villa is completel…
$933,923
Duplex 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Duplex for sale at Villas Fañabe at Costa Adeje. Fully renovated, consists of a spacious liv…
$516,888
Duplex 5 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 5 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
$513,538
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 564 m²
For sale two-story villa in the Roque del Conde area, Costa Adeje . The villa has a pool of …
$881,059
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
For sale a new modern villa in the south of Tenerife Island, located in the city of Callao S…
$671,100
Maison de ville 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Townhouse for sale in Valle del Sol in the El Madroñal area.  On the ground floor there is a…
$348,972
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Separate villa located in the Las Mimosas residential complex in Torviscas Alto. On the grou…
$402,660
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 135 m²
On sale is a beautiful villa with a huge heated pool and ocean views.The villa consists of: …
$1,05M
Duplex 2 chambres dans Adeje, Espagne
Duplex 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Magnificent duplex in the residential complex "Adeje Paradise", located on Playa Paraiso – a…
$305,434
Maison de ville 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Three-story townhouse in the El Madroñal area in the Oasis Fañabe residential complex. Inclu…
$428,782
Duplex 1 chambre dans Miraverde, Espagne
Duplex 1 chambre
Miraverde, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Duplex apartment for sale in the Colina Blanca residential complex in San Eugenio Alto.  1 b…
$161,064
Duplex 1 chambre dans Adeje, Espagne
Duplex 1 chambre
Adeje, Espagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Duplex apartment for sale in the El Cortijo complex, in the heart of Playa de Las Americas. …
$258,444
Maison de ville 4 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
$671,100
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
$290,616
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
$802,351
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
For sale villa located in La Caleta, in 3 walking distance from the ocean and 10 minutes fro…
$992,061
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 260 m²
$816,448
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
On sale is an adjacent villa in the southern part of Tenerife Island, built in 2008. The vil…
$857,564
Maison de ville 2 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 70 m²
On sale is a two-level penthouse, which is located in the complex Un Posto Al Sol, Callao Sa…
$204,248
