  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Adeje
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Adeje, Espagne

villas
51
bungalows
4
maisons de ville
16
duplex
12
17 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
For sale villa located in the elite area of El Madroñal, Costa Adeje. The villa is completel…
$933,923
Duplex 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Duplex for sale at Villas Fañabe at Costa Adeje. Fully renovated, consists of a spacious liv…
$516,888
Duplex 5 chambres dans Miraverde, Espagne
Duplex 5 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
$513,538
Bungalow 2 chambres dans Adeje, Espagne
Bungalow 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
On sale is a bungalow located in the Adeje zone.The bungalow consists of: 2 bedrooms, 1 bath…
$350,139
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Duplex 2 chambres dans Adeje, Espagne
Duplex 2 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement, piscine commune
$838,981
Villa 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 4 chambres
Miraverde, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 192 m²
Nombre d'étages 3
4 bedroom Villa This fully furnished luxury villa is located in one of the best areas in th…
$781,886
Duplex 3 chambres dans Adeje, Espagne
Duplex 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 142 m²
climatisation, jardin, terrasse, stationnement
$1,17M
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 150 m²
For sale a new modern villa in the south of Tenerife Island, located in the city of Callao S…
$671,100
Maison de ville 2 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 2 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Townhouse for sale in Valle del Sol in the El Madroñal area.  On the ground floor there is a…
$348,972
Villa 3 chambres dans Miraverde, Espagne
Villa 3 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 135 m²
On sale is a beautiful villa with a huge heated pool and ocean views.The villa consists of: …
$1,05M
Maison de ville 4 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
$671,100
Maison de ville 3 chambres dans Adeje, Espagne
Maison de ville 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 89 m²
$290,616
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 3
Luxury Villa in Adeje, Caldera del Rey, for sale Luxury villa in the best area of Costa Ade…
$2,87M
Maison de ville 4 chambres dans Miraverde, Espagne
Maison de ville 4 chambres
Miraverde, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 180 m²
For sale corner townhouse, with an area of 220 m2, built on a plot of 322 m2. Townhouse is l…
$442,343
Villa 4 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 4 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
For sale villa located in La Caleta, in 3 walking distance from the ocean and 10 minutes fro…
$992,061
Villa 3 chambres dans Adeje, Espagne
Villa 3 chambres
Adeje, Espagne
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 199 m²
On sale is an adjacent villa in the southern part of Tenerife Island, built in 2008. The vil…
$857,564
