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Immobilier commercial en Sempeter Vrtojba, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 800 m² dans Sempeter pri Gorici, Slovénie
Propriété commerciale 800 m²
Sempeter pri Gorici, Slovénie
Surface 800 m²
Maison d'hôtes avec chambres et un club dans la banlieue la plus proche de Ljubljana.Dans un…
$911,129
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