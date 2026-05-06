Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Koper
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Koper, Slovénie

;
1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Koper, Slovénie
Maison 4 chambres
Koper, Slovénie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
AGENCIJA Elite
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller