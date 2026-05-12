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Villas avec jardin à vendre en Izola, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Villa dans Malija, Slovénie
Villa
Malija, Slovénie
Surface 1 368 m²
C'est une propriété importante qui a besoin de finition. Plusieurs bâtiments, piscine, terra…
$4,50M
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Agence
AGENCIJA Elite
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