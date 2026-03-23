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Villas à vendre en Izola, Slovénie

2 propriétés total trouvé
Villa dans Izola, Slovénie
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Izola, Slovénie
Surface 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COAST Rare opportunity!   A timeless jewel that effortlessl…
$3,82M
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Villa dans Malija, Slovénie
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C'est une propriété importante qui a besoin de finition. Plusieurs bâtiments, piscine, terra…
$4,50M
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Agence
AGENCIJA Elite
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