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Mountain View Maisons à vendre en Izola, Slovénie

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Izola, Slovénie
Maison 4 chambres
Izola, Slovénie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Agence
AGENCIJA Elite
Langues
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