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Maisons à vendre en Hrpelje Kozina, Slovénie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Golac, Slovénie
Maison 3 chambres
Golac, Slovénie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 157 m²
Nombre d'étages 2
Possibilité exceptionnelle de construire votre maison de rêve dans la nature – Toutes les do…
$64,082
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Agence
AGENCIJA Elite
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Caractéristiques des propriétés en Hrpelje Kozina, Slovénie

Bon marché
Luxe
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