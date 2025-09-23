Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Ruzinov, Slovaquie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 5 000 m² dans Ruzinov, Slovaquie
Propriété commerciale 5 000 m²
Ruzinov, Slovaquie
Surface 5 000 m²
#2022F.🇷🇺 🏢 Je vends mon bâtiment administratif à Starom Ruzhinov (Bratislava)Offre une vent…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 933 m² dans Ruzinov, Slovaquie
Hôtel 933 m²
Ruzinov, Slovaquie
Surface 933 m²
La propriété pourrait également être vendue en parties: garage, sauna, un appartement (162 m…
$4,52M
Laisser une demande
