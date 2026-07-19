Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovaquie
  3. Région de Prešov
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Région de Prešov, Slovaquie

;
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Zeleznik, Slovaquie
Maison 5 chambres
Zeleznik, Slovaquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 3
Maison de trois étages à vendre à Herceg Novi, quartier de Topla. La maison d'une superficie…
$371,610
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Région de Prešov, Slovaquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller