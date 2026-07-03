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Appartements avec terrasse à vendre en Banská Bystrica, Slovaquie

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Appartement 2 chambres dans Banská Bystrica, Slovaquie
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Appartement 2 chambres
Banská Bystrica, Slovaquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Le mélange parfait de charme urbain et d'aventure alpineBienvenue dans votre camp de base au…
$313,952
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