Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Zlatibor
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Zlatibor, Serbie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Zlatibor, Serbie
Studio 1 chambre
Zlatibor, Serbie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 1/2
Nouveau appartement d'une chambre avec une terrasse dans les bosquetsSur Zlatibor à vendre u…
$64,926
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller