Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Zlatibor
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Zlatibor, Serbie

1 BHK
5
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Zlatibor, Serbie
Appartement 1 chambre
Zlatibor, Serbie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 1
Appartement moderne à vendre à ZlatiborNous offrons à votre attention un bel appartement dan…
$88,309
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller