Propriétées résidentielles à vendre en Zabalj, Serbie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Zabalj, Serbie
Maison 3 chambres
Zabalj, Serbie
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 320 m²
Nombre d'étages 3
Excellente maison familiale de trois étages en Voïvodine avec permis de séjourLieu - Serbie,…
$78,264
