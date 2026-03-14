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Villas à vendre en Sremska Kamenica, Serbie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Sremska Kamenica, Serbie
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Villa 4 chambres
Sremska Kamenica, Serbie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Nombre d'étages 1
Villa Superluxury à côté de Novi Sad en République de Serbie, sur les pentes de Frushka Gora…
$1,78M
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