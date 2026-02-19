Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en Srem Administrative District, Serbie

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans City of Sremska Mitrovica, Serbie
Appartement 2 chambres
City of Sremska Mitrovica, Serbie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 5/5
$59,235
Agence
ИП Риелтор без границ kz
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Caractéristiques des propriétés en Srem Administrative District, Serbie

