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Loyer mensuel de Maisons en Serbie

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1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Koracica, Serbie
Maison 5 chambres
Koracica, Serbie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 4
Villa Koracica, ville de Belgrade, quartierMladenovac, village de Koracica (50 km. du centre…
$5,801
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