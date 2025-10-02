Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. North Backa Administrative District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en North Backa Administrative District, Serbie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans City of Subotica, Serbie
Maison 3 chambres
City of Subotica, Serbie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 151 m²
Nombre d'étages 1
Maison familiale d'un étage en Voïvodine à un prix démocratiqueLieu – Serbie, Voïvodine, Bac…
$38,699
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en North Backa Administrative District, Serbie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller