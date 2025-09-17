Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Niš
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Niš, Serbie

Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
DEVELOPMENT PROJECT dans Niš, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Niš, Serbie
Surface 51 000 m²
Présentation d'un projet de développement.Une centrale solaire de 4,5 MW, pour laquelle des …
$815,014
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller