Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Ville de Belgrade
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Ville de Belgrade, Serbie

;
1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Koracica, Serbie
Maison 5 chambres
Koracica, Serbie
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Nombre d'étages 4
Villa Koracica, ville de Belgrade, quartierMladenovac, village de Koracica (50 km. du centre…
$5,801
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller