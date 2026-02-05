Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Beocin, Serbie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Beocin, Serbie
Maison 2 chambres
Beocin, Serbie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
Maison familiale confortable dans un quartier unique de SerbieVoïvodine est une région du no…
$79,091
