Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Bačka Palanka
  4. Commercial

Immobilier commercial en Backa Palanka, Serbie

1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Backa Palanka, Serbie
READY BUSINESS
Backa Palanka, Serbie
Surface 1 500 000 m²
Prêt150 hectares de terres agricoles en Serbie sont (maintenant le chanvre industriel sans s…
$3,27M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller