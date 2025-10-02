Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétés d'investissement à vendre en Babusnica Municipality, Serbie

1 propriété total trouvé
DEVELOPMENT PROJECT dans Crvena Jabuka, Serbie
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbie
Surface 150 000 m²
Présentation d'un projet de développement.Une centrale solaire de 10 MW. Un contrat de locat…
$1,82M
