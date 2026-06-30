Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Serbie
  3. Résidentiel
  4. Appartement
  5. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Serbie

;
Serbie centrale
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Zlatibor, Serbie
Appartement 1 chambre
Zlatibor, Serbie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 3
$71,991
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Appartement 1 chambre dans Sokobanja, Serbie
Appartement 1 chambre
Sokobanja, Serbie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2/3
$77,992
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Maison 1 chambre dans Seoce, Serbie
Maison 1 chambre
Seoce, Serbie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Maison à vendre à Budva, quartier Seotse. La maison est située sur un terrain de 250 m2. Dep…
$243,869
Laisser une demande
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Studio 1 chambre dans Draglica, Serbie
Studio 1 chambre
Draglica, Serbie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/2
$65,769
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Villa dans Sremska Kamenica, Serbie
Villa
Sremska Kamenica, Serbie
Surface 1 600 m²
1 600 m2 AutresNous offrons une résidence unique à Sremsk-Kamenica, sur la prestigieuse Tata…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTBEL D.O.O.
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Zlatibor Administrative District, Serbie
Appartement 1 chambre
Zlatibor Administrative District, Serbie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 4
$97,752
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
TekceTekce
Maison 5 chambres dans Bogojevo, Serbie
Maison 5 chambres
Bogojevo, Serbie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 188 m²
Nombre d'étages 3
A vendre une maison de trois étages avec un terrain à Danilovgrad, un bon emplacement, le vi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans City of Novi Sad, Serbie
Maison 3 chambres
City of Novi Sad, Serbie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
$41,183
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch

Types de propriétés en Serbie

1 BHK

Caractéristiques des propriétés en Serbie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller