Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arabie saoudite
  3. Al Hariq
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Al Hariq, Arabie saoudite

1 propriété total trouvé
Hôtel 6 700 m² dans Riyad, Arabie saoudite
Hôtel 6 700 m²
Riyad, Arabie saoudite
Surface 6 700 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un hôtel très bien gardé, sans o…
$7,30M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller