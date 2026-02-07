Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Arabie saoudite
  3. Ad Duwadimi
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Ad Duwadimi, Arabie saoudite

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Diriyah, Arabie saoudite
Appartement 3 chambres
Diriyah, Arabie saoudite
Nombre de pièces 3
Surface 980 m²
Une oasis de luxe dans la ville historique de Diriyah. Le projet Armani Hotel Diriyah est un…
$13,00M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Ad Duwadimi, Arabie saoudite

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller